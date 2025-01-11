За две недели до кончины Добровольская в последний раз увиделась с друзьями.

Актриса Евгения Добровольская ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком. Медики обнаружили заболевание на позднем этапе, когда оно уже дало метастазы.

Причиной смерти, согласно предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Организм Евгении оказался слишком истощенным из-за долгого противостояния болезни. Реклама

МХТ имени Чехова, в котором выступала актриса, оказал ей помощь: театр покрывал расходы на лечение. Летом 2024 года Евгения еще выходила на сцену, сыграв в спектакле «Космос».

Однако в декабре ее здоровье значительно ухудшилось. Последний день рождения она отметила в больнице в компании друзей.

«Мы исполнили для нее ее любимые песни. Женя была счастлива. Она настолько похудела, что на лице выделялись только огромные голубые глаза, светившиеся улыбкой», — рассказали в театре.

До последних дней с Евгенией находились её дети — сыновья Степан, Николай, Ян и 15-летняя дочь Анастасия. Забота о семье оставалась для нее важным делом.

Её поддерживал и бывший муж, кинооператор Дмитрий Мананников. Несмотря на развод, они сохранили теплые отношения.

До этого актер Никита Ефремов разместил в социальных сетях фотографию Добровольской с эмодзи, изображающим сложенные в молитве руки.

Источник: Aif