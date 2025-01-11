Заслуженный артист России Валерий Демин скончался на 83-м году жизни.

На 83-м году жизни ушел из жизни народный артист Удмуртской Республики и заслуженный артист России Валерий Демин. Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице в сети «ВКонтакте».

Причина смерти артиста не объявлена. Валерий Демин, родившийся в 1942 году в Оренбургской области, окончил Ленинградское училище музыкальной комедии при консерватории. В 1968 году он был принят в штат Государственного музыкального театра Удмуртской АССР. Реклама

В течение 40 лет Валерий Демин служил на сцене театра, исполняя главные роли в таких классических произведениях, как «Веселая вдова», «Королева чардаша», «Баядера», «Летучая мышь», «Цыганский барон», «Травиата», «Иоланта», «Пиковая дама» и «Русалка».

Гражданская панихида по артисту состоится 14 января в 10 часов в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского.

Источник: Aif