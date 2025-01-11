Запуск ракеты New Glenn от Blue Origin: где и когда смотреть

Компания Blue Origin готовится к одному из самых значительных запусков

В предстоящее воскресенье коммерческая космическая компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, попробует впервые отправить в космос свою ракету «Нью Гленн» высотой в 320 футов. Реклама

Запуск этой ракеты произошел после десятилетия разработок, и его успех может угрожать доминированию SpaceX Илона Маска как в коммерческой космической индустрии, так и в области спутникового интернета. В этом материале мы рассказываем, что важно знать о полете «Нью Гленн» и как его можно будет посмотреть в прямом эфире.

Что такое «Нью Гленн» и почему он важен?

Объявленная впервые в 2016 году, ракета «Нью Гленн» от Blue Origin предназначена для доставки грузов, спутников и, в будущем, людей в космос. Название ракета получила в честь Джона Гленна, первого астронавта NASA, покорившего орбиту Земли.

Первая ступень ракеты работает на семи мощных двигателях BE-4 от Blue Origin, использующих сжиженный природный газ и жидкий кислород. Blue Origin планирует использовать первую ступень «Нью Гленн» минимум в 25 миссиях, поскольку она разработана для вертикальной посадки на морскую платформу после запуска, что позволяет компании восстанавливать ее.

Верхняя ступень ракеты является одноразовой и доставляет полезную нагрузку компании. Она способна отправить 13 метрических тонн на геостационарную орбиту переноса и 45 метрических тонн на низкую околоземную орбиту. Blue Origin утверждает, что «Нью Гленн» спроектирована с учетом безопасности и резервных систем, необходимости для полетов людей. Изначально компания планировала запустить «Нью Гленн» в 2020 году, но первая миссия неоднократно откладывалась из-за проблем с развитием двигателя BE-4 и других технических недочетов.

Как отмечает NPR, «Нью Гленн» имеет аналогичную грузоподъемность, как Falcon Heavy от SpaceX, но выделяется более широкой, 23-футовой грузовой платформой. Если запуск «Нью Гленн» пройдет успешно, это может усилить конкуренцию с SpaceX, поскольку обе компании стремятся заполучить выгодные правительственные контракты.

«Нью Гленн» также играет важную роль в проекте спутникового интернета Project Kuiper от Amazon. Хотя первая партия спутников компании по плану должна быть запущена на ракете Falcon 9 от SpaceX в этом году, Blue Origin в конечном итоге будет запускать спутники Kuiper на «Нью Гленн», конкурируя со Starlink от SpaceX. Amazon планирует запустить 3,236 спутников Project Kuiper в космос, что все еще значительно меньше, чем растущая группировка Starlink, насчитывающая более 6,000 спутников.

Чего ожидать от первого запуска «Нью Гленн»

Запуск «Нью Гленн» запланирован с мыса Канаверал, штат Флорида. Трехчасовое окно запуска откроется 12 января в 1:00 по восточному времени (10:00 по тихоокеанскому времени). Изначально планировалось, что запуск состоится 10 января, но он был отложен из-за “высокой бурности моря в Атлантике”.

Во время неуправляемого запуска на борту «Нью Гленн» будет находиться нагрузка Blue Ring Pathfinder, состоящая из комплекса связи, энергетической системы и бортового компьютера. Это поможет протестировать космическую платформу Blue Ring компании, которая будет поддерживать миссии с возможностью дозаправки, размещения, передачи данных и облачных вычислений. Цель заключается в том, чтобы «Нью Гленн» достигла орбиты, при этом “все, что выйдет за рамки этого”, например, посадка ее многоразового ускорителя, станет “бонусом”, как утверждает генеральный директор Blue Origin Дэвид Лимп.

Blue Ring Pathfinder будет находиться на борту «Нью Гленн» во время ее первого запуска.

Изображение: Blue Origin

«Это наш первый полет, и мы тщательно готовились к нему», — заявил вице-президент «Нью Гленн» Джаррет Джонс в своем выступлении. «Но никакие наземные испытания или симуляции миссии не могут заменить сам полет этой ракеты. Пришло время лететь. Независимо от результата, мы учтем, доработаем и применим полученные знания к нашему следующему запуску.»

Как смотреть запуск «Нью Гленн» онлайн

Вероятно, Blue Origin будет вести прямую трансляцию запуска на своем веб-сайте и канале YouTube. Мы вставим трансляцию прямо здесь, как только она станет доступной.

Источник: TheVerge