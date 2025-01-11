Житель России два дня проходил с пулей в животе и скончался после отказа от медицинской помощи.

В подмосковном Можайске ссора между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, обернулась трагедией. Об этом проинформировала пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Следствие установило, что в январе 2025 года 47-летний местный житель нанес огнестрельное ранение своему знакомому, применив самодельный пистолет. Выстрел пришелся в область живота. Реклама

Пострадавший мужчина получил серьезное повреждение тонкого кишечника, что привело к перитониту. Несмотря на серьезность состояния, он отказался от медицинской помощи. Спустя два дня пострадавший скончался у себя дома.

Подозреваемый в преступлении был задержан. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации). Орудие преступления было изъято, проводятся необходимые судебные экспертизы.

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Источник: Aif