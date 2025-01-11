Жительница Котовска поделилась подробностями атаки украинских беспилотников.

В ночное время в городе Котовск Тамбовской области прозвучали два громких взрыва, вызванных атакой украинских дронов. Местная жительница Галина Лисова рассказала об этом корреспонденту aif.ru.

«Я открыла форточку около 1:30 ночи и спустя пару минут услышала первый взрыв. Звуков дронов и сирен не было. Примерно через 10 минут последовал второй взрыв. Они были очень громкими. Я живу на юге города, но взрывы, которые произошли в центре, были слышны очень ясно», — сообщила она.

Галина отметила, что взрывные звуки сильно напугали её. Несмотря на это, она сразу догадалась, что причиной стали беспилотники. Реклама

«Было страшно, но я предположила, что это дроны. Они уже прилетали сюда, их цель — завод, поэтому нам это знакомо. Знакомые из соседних домов рассказывали, что полицейские обходили квартиры, предупреждая держаться подальше от окон и сохранять спокойствие», — добавила Лисова.

Ранее поступала информация о том, что беспилотники ВСУ столкнулись с двумя многоквартирными домами в Котовске. Несмотря на это, здания получили незначительные повреждения и пожаров не было. В результате украинской атаки семь человек получили ранения.

Исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что областной бюджет выделит средства на устранение последствий атаки украинских дронов.

Источник: Aif