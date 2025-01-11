Жду не дождусь испытать первый в мире 8TB PCIe 5.0 SSD — надеюсь, цена не отпугнет!

Teamgroup: Первое в мире 8TB PCIe 5.0 SSD

TEAMGROUP анонсировала T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 SSD, который станет первым в своем роде, доступным в продаже.

Несмотря на то, что такие компании, как Samsung, XPG, Micron и Crucial, ранее уже демонстрировали 8TB PCIe 5.0 SSD, ни одна из этих моделей еще не поступила на рынок. T-FORCE GE PRO обещает не быть самым мощным PCIe 5.0 SSD, но его скорость должна удовлетворить большинство пользователей. Реклама

Устройство обладает скоростью чтения 13,500 МБ/с и записи 11,000 МБ/с, и, по утверждениям компании, ориентировано на геймеров, создателей контента и других профессионалов, нуждающихся в сверхбыстрых решениях для хранения данных.

Оптимизированное охлаждение для стабильной производительности

Чтобы справляться с нагревом, T-FORCE GE PRO использует запатентованный графеновый радиатор для улучшенного отвода тепла. Также используется активное охлаждение T-FORCE AirFlow1 SSD Cooler, что обеспечивает поддержание пиковой производительности при выполнении сложных задач.

Кроме того, T-FORCE GE PRO поддерживает продвинутый 4K LDPC (Low-Density Parity Check), повышая точность передачи данных, уменьшая ошибки и продлевая срок службы SSD. Пользователи могут отслеживать состояние и производительность SSD с помощью фирменного программного обеспечения мониторинга S.M.A.R.T. от TEAMGROUP.

Процесс производства GE PRO соответствует экологическим стандартам RoHS, а все упаковочные материалы могут быть переработаны.

Лично я не думаю, что GE PRO будет очень дорогим, отчасти из-за того, что он не превзойдет лучшие PCIe 5.0 SSD по показателям производительности, но все равно будет соответствовать своему назначению.

Источник: TechRadar