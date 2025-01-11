Дональд Трамп впервые среди президентов поддержал мем-криптовалюты.

Дональд Трамп снова оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за политики, а благодаря криптовалютам. Готовясь занять пост 47-го президента США, Трамп станет первым действующим президентом, владеющим мем-криптовалютами. Это решение вызвало как восторг, так и скептицизм среди криптосообщества.

Трамп: Значительное криптовалютное портфолио

По последним данным, криптовалютный кошелек Трампа содержит в основном мем-монеты и оценивается примерно в 8 миллионов долларов. Среди активов имеются монеты на сумму 1.5 миллиона долларов с дизайном на тему Трампа и 5.5 миллиона долларов в токенах TROG. Кроме того, у него около 1.3 миллиарда GUA коинов, что составляет почти 400,000 долларов, и 167,000 долларов в токенах TRUMPIUS. Это уникальный случай, когда Трамп становится интересной фигурой в мире политики и криптовалют, учитывая его прежнее отрицательное отношение к цифровым активам. Реклама

От скептицизма к поддержке

Путь Трампа в мир криптовалют примечателен. Он был ярым критиком Биткойна и других криптовалют, называя их мошенничеством. Однако всё изменилось в 2024 году, когда он начал публично поддерживать Биткойн и выступать за право владения им. Это отражает более широкую тенденцию среди политиков, которые все больше осознают потенциал криптовалют и их популярность среди избирателей.

Финансовый успех Трампа в цифровой сфере также был поддержан его участием в продаже невзаимозаменяемых токенов (NFT) на Ethereum. Сообщается, что Трамп сделал карьеру на этих усилиях и в настоящее время владеет примерно 496.77 ETH, что оценивается в 1.6 миллиона долларов.

Влияние на регулирование

Многие с нетерпением ожидают, как администрация Трампа будет регулировать криптовалюты теперь, когда он вернулся к власти. Назначение таких ключевых фигур, как «Криптоглавы» и председателя SEC, может свидетельствовать о возможных изменениях в сторону более благоприятной нормативной среды для цифровых активов. Это может привести к более четким правилам для инвесторов и компаний, связанных с криптовалютной отраслью.

Политика Трампа уже меняет рыночную динамику, и все с нетерпением ожидают ее дальнейших шагов. В это время, когда Биткойн достиг рекордных высот в 108 тысяч долларов, а мем-монеты взлетели, аналитики считают, что Трамп может сделать 2025 год важным поворотным пунктом в истории криптовалют.

Бум мем-монет

Рост мем-монет, которыми владеет Трамп, указывает на более широкие культурные изменения среди молодых инвесторов, недовольных устоявшимися финансовыми институтами. Это сочетание политического влияния Трампа и спекулятивного характера мем-монет создает сценарий, при котором политические события могут значительно влиять на рынки криптовалют. Однако инвесторы осознают волатильность, которая обычно сопутствует мем-монетам.

Источник: Bitcoinist