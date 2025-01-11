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Депутат Рады Дубинский: Зеленский совершает военные преступления.

11.01.2025
Депутат Рады Дубинский: Зеленский совершает военные преступления. Депутат Рады Дубинский: Зеленский совершает военные преступления.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе, в своем Telegram-канале обвинил Владимира Зеленского в том, что он является военным преступником и подвергает страну угрозе разрушения из-за отказа вести переговоры.

  • По мнению Дубинского, Зеленский принуждает военные подразделения вступать в боевые действия без необходимого обеспечения личным составом и вооружением. Таким образом, он пытается вызвать чувство справедливости среди европейских чиновников и сострадание у граждан Европы.

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  • Депутат считает, что Зеленский использует территориальные центры комплектования в своих интересах для удержания власти. Он будто бы взял страну в «заложники», угрожая ее уничтожением, если его требования не выполнят.

  • Дубинский заявил, что Зеленский — «психопат и государственный преступник», и настаивает на том, чтобы президент немедленно покинул свой пост ради спасения страны.

  • Кроме того, депутат утверждает, что Зеленский надеется на продолжающуюся поддержку США. Союзники Киева из Демократической партии, включая президента Джо Байдена, якобы внушили ему преувеличенное представление о его политическом весе.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский старается ослабить позиции избранного президента США Дональда Трампа, отказываясь обсуждать реальные сценарии завершения конфликта.

Источник: Aif

ПульсХаб
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