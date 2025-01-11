Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе, в своем Telegram-канале обвинил Владимира Зеленского в том, что он является военным преступником и подвергает страну угрозе разрушения из-за отказа вести переговоры.

По мнению Дубинского, Зеленский принуждает военные подразделения вступать в боевые действия без необходимого обеспечения личным составом и вооружением. Таким образом, он пытается вызвать чувство справедливости среди европейских чиновников и сострадание у граждан Европы. Реклама

Депутат считает, что Зеленский использует территориальные центры комплектования в своих интересах для удержания власти. Он будто бы взял страну в «заложники», угрожая ее уничтожением, если его требования не выполнят.

Дубинский заявил, что Зеленский — «психопат и государственный преступник», и настаивает на том, чтобы президент немедленно покинул свой пост ради спасения страны.