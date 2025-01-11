Дана Уайт войдёт в совет директоров компании Meta

За последние несколько лет генеральный директор Meta посетил несколько боев UFC и опубликовал в феврале фотографию с Уайтом в Instagram (как указано в Bloomberg). Уайт в свое время занимался посредничеством в предложенном поединке в клетке между Цукербергом и Маском. Уайт также поддерживает личные отношения с вновь избранным президентом Дональдом Трампом, с которым Цукерберг встречался в резиденции Трампа Мар-а-Лаго после того, как Трамп пригрозил, что «если [Цукерберг] совершит что-то незаконное, его ждет пожизненное заключение, как и других, кто обманет на президентских выборах 2024 года», о чем он упомянул в книге, выпущенной в сентябре прошлого года.

В посте на Facebook Марк Цукерберг отметил о Уайте: «Я восхищаюсь им как предпринимателем и его способностью создать бренд, который так любят». Реклама

Уайт сохранил контроль над брендом даже после инцидента в Новый год два года назад, когда его засняли за тем, как он ударил свою жену в ночном клубе, о чем сообщалось в The Athletic. После этого Уайт сказал: «Никаких оправданий этому нет, и никто не должен защищать меня за это, несмотря ни на что… Я должен ходить с этим клеймом, пока живу — будь то еще 10,4 года или 25 лет.»

Джон Элканн, генеральный директор европейской инвестиционной компании Exor (в которую входят такие компании, как Ferrari и Stellantis), и Чарли Сонгхерст, инвестор в области технологий и бывший руководитель Microsoft, также войдут в совет директоров Meta.

Теперь в совете директоров Meta 13 человек. “Нас ждут огромные возможности в области искусственного интеллекта, носимых устройств и будущего социальных сетей, и наш совет поможет нам достичь нашей цели,” — говорит Цукерберг.

Источник: TheVerge