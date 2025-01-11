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Гусев сообщил об уничтожении нескольких дронов в Воронеже и двух районах региона.

11.01.2025
Гусев сообщил об уничтожении нескольких дронов в Воронеже и двух районах региона. Гусев сообщил об уничтожении нескольких дронов в Воронеже и двух районах региона.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о том, что в регионе успешно уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов с использованием систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Это заявление он сделал на своем канале в Telegram.

По предварительной информации, в результате инцидента не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений на поверхности.

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Гусев подчеркнул, что дежурные силы ПВО и РЭБ успешно обнаружили и обезвредили беспилотные летательные аппараты в Воронеже и двух прилегающих районах.

Ранее поступала информация об атаке беспилотников на одно из ведущих российских предприятий по производству мяса птицы в Курской области.

Источник: Aif

ПульсХаб
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