Гладков сообщил о трех пострадавших в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.

Троим мирным жителям потребовалась помощь медиков в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в течение суток атакам БПЛА подверглись восемь населенных пунктов Белгородского района. Реклама

«В результате вражеских атак дронов ранены три мирных жителя, один из которых — боец самообороны», – отметил губернатор.

Он сообщил о госпитализации двоих пострадавших. Еще один раненый будет лечиться амбулаторно.

Согласно сведениям Гладкова, в результате атак украинских дронов в Белгородском районе получили повреждения пять частных домов, а также автобус и легковушка.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на субботу в Белгородской области были сбиты четыре беспилотника ВСУ. Всего за ночь на территории РФ уничтожено 85 дронов ВСУ.

Источник: Aif