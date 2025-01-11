В Сочи случилось уже второе землетрясение за день.

В Сочи 11 января дважды зафиксировали подземные толчки, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на местных жителей.

Утром в субботу произошло первое землетрясение с магнитудой 3,5 балла.

Вечером, около 20:44 по московскому времени, были ощутимы повторные сейсмические толчки.

По предварительной информации, никто не пострадал и серьезных повреждений нет. Реклама

Местные жители отметили, что от землетрясения дребезжала посуда.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили РИА Новости, что вечером было много звонков от горожан, ощутивших подземные толчки.

Ранее также сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5, произошедшем в Китае.

Источник: Aif