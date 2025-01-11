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В Сочи случилось уже второе землетрясение за день.

11.01.2025
В Сочи случилось уже второе землетрясение за день. В Сочи случилось уже второе землетрясение за день.

В Сочи 11 января дважды зафиксировали подземные толчки, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на местных жителей.

  • Утром в субботу произошло первое землетрясение с магнитудой 3,5 балла.
  • Вечером, около 20:44 по московскому времени, были ощутимы повторные сейсмические толчки.

По предварительной информации, никто не пострадал и серьезных повреждений нет.

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Местные жители отметили, что от землетрясения дребезжала посуда.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили РИА Новости, что вечером было много звонков от горожан, ощутивших подземные толчки.

Ранее также сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5, произошедшем в Китае.

Источник: Aif

ПульсХаб
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