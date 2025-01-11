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В саратовском аэропорту установлены временные ограничения.

11.01.2025
В саратовском аэропорту установлены временные ограничения. В саратовском аэропорту установлены временные ограничения.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил через Telegram о введении временных ограничений в аэропорту Саратова. Меры необходимы для повышения безопасности полетов.

Для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов в аэропорту Саратов (Гагарин) временно ограничены прием и выпуск воздушных судов, как говорится в публикации.

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В настоящее время летные экипажи, авиадиспетчеры и службы авиагавани делают все необходимое для поддержания безопасности полетов.

Сегодня сообщалось, что в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска были сняты ранее введенные ограничения на полеты.

Источник: Aif

ПульсХаб
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