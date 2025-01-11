В области вокруг Москвы ликвидировали возгорание на складе, где пламя охватило металлический ангар.

Пожар в подмосковном поселке Первомайский удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщили представители МЧС России.

Ранее, в пятницу, стало известно, что в поселке Первомайский огнем был охвачен металлический ангар. Площадь возгорания составила 2,1 тысячи квадратных метров. При этом сотрудники МЧС в оперативном порядке приняли меры для локализации пожара и устранения открытого огня. Реклама

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале МЧС, пожарные завершили работы по полной ликвидации пожара в Московской области.

Источник: Aif