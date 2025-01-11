В Махачкале 10 тысяч абонентов остались без электричества

В результате технического неполадка более десяти тысяч жителей Махачкалы остались без света, сообщает Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан.

Проблема возникла на электрической линии напряжением 6-10 кВ, которая получает питание от подстанции 110 кВ «Юго-Восточная». Произошло короткое замыкание, что привело к повреждению энергетического оборудования. Реклама

Специалисты компании «Дагэнерго» оперативно отреагировали на инцидент и смогли частично восстановить электроснабжение для нескольких абонентов, оставшихся без электричества. Энергетики продолжают работу, чтобы максимально быстро восстановить подачу электроэнергии в дома остальных клиентов.

Руководство заверяет, что полное восстановление подачи энергии для всех пострадавших планируется осуществить в течение трёх часов. В данный момент активно ведутся работы для обеспечения надежного и стабильного электроснабжения всех жителей города.

Ранее, в канадской атлантической провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, вследствие сильного штормового ветра, без электричества остались более восьми тысяч домашних хозяйств и других объектов. Сообщений о пострадавших в результате стихии не поступало.

Источник: Aif