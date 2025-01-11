В Израиле состоялись протесты с требованием освободить заложников из сектора Газа.

Тысячи жителей Израиля устроили протесты, настаивая на немедленном заключении соглашения, которое позволило бы освободить захваченных заложников в секторе Газа. Об этом сообщается в ТАСС.

Наиболее масштабный митинг состоялся около комплекса правительственных зданий в восточной части Тель-Авива. Реклама

Участники протестного движения требовали скорейшего прекращения конфликта в Газе, высказывали недовольство в отношении действующего правительства и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, звучали и призывы к его отставке и организации новых выборов.

Многие протестующие держали плакаты, на которых были изображения израильтян, удерживаемых в Газе более года.

Активисты движения утверждают, что правительство под руководством Нетаньяху затягивает переговорный процесс и не намерено завершать военные действия в Газе.

«Вместо того чтобы возвращать заложников живыми, мы получаем их тела. В Израиле поражение подается как ‘героическая операция’. Мы не хотим, чтобы больше солдат погибло в этой бессмысленной войне», — заявила активистка Аяла Мецгер, невестка заложника Йорама Мецгера, погибшего в 2024 году в ходе боевых действий в Газе.

Помимо Тель-Авива, протестные акции прошли и в других городах Израиля, включая крупный митинг в Хайфе.

Также стоит отметить, что 11 января в Израиль приехал спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию Стив Уиткофф. Цель его визита заключается в содействии переговорам по освобождению заложников.

Источник: Aif