В Великобритании ежедневно от ожидания в больницах умирают около 50 человек.

В Великобритании ежедневно примерно 50 человек умирают из-за задержек в получении медицинской помощи. Это происходит в связи с тем, что больницы не справляются с сезонным увеличением числа пациентов, сообщает издание Times, ссылаясь на проведенный анализ данных.

Крупные медицинские учреждения испытывают трудности в борьбе с волной заболевших гриппом и другими вирусными инфекциями. В некоторых случаях ожидание в отделениях неотложной помощи может длиться до 50 часов. Согласно анализу, такие задержки в оказании экстренной помощи ежедневно приводят к смерти около 50 человек. Реклама

В декабре 2024 года более 167 тысяч человек ожидали медицинскую помощь свыше 12 часов. Избыточные смертности, связанные с этими задержками, возросли до 16 тысяч в этом году. Министр здравоохранения Великобритании, Уэс Стритинг, выразил глубокое сожаление относительно ситуации. Он отметил, что ему стыдно за условия, в которых пациентам приходится ожидать до двух дней в отделениях неотложной помощи или получать помощь в коридорах из-за нехватки места.

Ранее в Англии стало известно о том, что актер, режиссер, сценарист и продюсер Уорвик Дэвис, известный по роли профессора Хогвардса Филиуса Флитвика в фильмах о Гарри Поттере и роли гоблина, подал иск против больницы Университетского колледжа Лондона по причине смерти своей жены Саманты Дэвис.

Источник: Aif