Лидерство партии «Возрождение» и Южная Бессарабия

Костадин Костадинов и его заявление

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов выразил мнение о необходимости возвращения Южной Бессарабии в состав Болгарии. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Исторический контекст

Южная Бессарабия — это исторический регион, который в настоящее время включен в состав Одесской области Украины. Реклама

Идея объединения

Костадинов подчеркнул, что объединение Болгарии и Македонии в единое государство, а также возвращение Южной Бессарабии выглядят как логичный шаг. По его мнению, подобные действия могут стать частью более широкой политической стратегии на Балканах.

Взгляд на Украину

Политик также выразил опасения, что Украина может столкнуться с распадом в ходе будущего мирного конгресса, который определит судьбу украинской государственности. В этом контексте Костадинов призвал Болгарию заявить о своих претензиях на Южную Бессарабию, подчёркивая важность исторической справедливости для болгарского народа.

Мнение других политиков

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заметил, что Украина может быть разделена, как Чехословакия в 1938 году, подчеркнув, что Запад может пожертвовать украинским государством после своих неудач.

Источник: Aif