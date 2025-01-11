В Анапе атака беспилотников обошлась без пострадавших.

В администрации города Анапы объявили о том, что в результате недавней атаки беспилотников жители и здания не пострадали. Несмотря на это, местные органы власти предупредили граждан о сохраняющейся угрозе возможных атак посредством Telegram-канала.

В связи с этим в городе была задействована система оповещения, чтобы своевременно известить население о потенциальной угрозе. По предоставленной информации, после полуночи в Анапе сработала система оповещения, и жители получили сообщения с предупреждением об опасности. Во время инцидента можно было услышать взрывы, причиной которых стали действия системы противовоздушной обороны. Реклама

Ранее в Котовске Тамбовской области произошло столкновение двух беспилотников с многоквартирными домами, в результате чего несколько человек пострадали от осколков стекла. Им была оказана неотложная медицинская помощь.

Источник: Aif