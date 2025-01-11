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Володин передал Мадуро сердечные пожелания от Путина.

11.01.2025
Володин передал Мадуро сердечные пожелания от Путина. Володин передал Мадуро сердечные пожелания от Путина.

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, встретившись с недавно вступившим в должность президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передал ему поздравления от президента России Владимира Путина. Об этом проинформировали в пресс-службе Государственной Думы РФ.

Володин выразил благодарность Мадуро за то, что тот нашел возможность для встречи, несмотря на плотный график. «Примите поздравление с победой от президента России Владимира Владимировича Путина, а также самые добрые пожелания», — заявил Володин.

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Данная встреча состоялась вскоре после инаугурации Мадуро, прошедшей 10 января в Каракасе.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Володин посетил Венесуэлу с рабочим визитом, в рамках которого и состоялась встреча с Николасом Мадуро после его официального вступления в должность.

Источник: Aif

ПульсХаб
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