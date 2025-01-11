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Возвращение на CES после десятилетнего перерыва стало настоящим путешествием

11.01.2025
Возвращение на CES после десятилетнего перерыва стало настоящим путешествием Возвращение на CES после десятилетнего перерыва стало настоящим путешествием

Двенадцать лет назад я мог точно рассказать, что произошло на моей первой выставке CES и что случилось на третьей. Каждая поездка была как отдельная глава с началом, серединой и концом, четко отделенные друг от друга. Однако спустя 15 лет память о первых CES становится расплывчатой. Я помню, что пропустил рейс домой на первой выставке. Я видел много фотоаппаратов в начале и все меньше с каждым годом. Были командные ужины и ранние встречи, но вот в какой последовательности они проходили — уже не припомнить.

Что я точно помню о своих первых CES — у меня не было ни малейшего представления, чем я занимался. Это относится и ко второй, третьей и четвертой выставке в разной степени. Думаю, у меня был Pentax DSLR, который мне дал коллега. У меня был рабочий BlackBerry, и я, уверен, настаивал на том, чтобы носить красивые платья и неудобную обувь на вечерние мероприятия. Вначале не было Uber, и на такси у аэропорта можно было ждать около часа. Мы останавливались в MGM Grand, где в то время держали живых львов.

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В этом году я прервал 11-летний перерыв и снова посетил CES, что дало мне уникальную возможность взглянуть на привычное событие новыми глазами. Мне было поручено бродить по выставочному залу, находить интересные вещи и размещать их на сайте, оставив смартфон на втором плане. Я подошел к этому серьезно: запланировал минимум встреч, загрузил CMS сайта на браузер телефона и надел удобную обувь для долгих переходов.

Первый день начинается в Западном зале, где Dunkin’ с быстрой очередью, много мест для сидения и розетками у кабинок. Это не вяжется с моими воспоминаниями о вечно загруженных зонах отдыха. Позже я понял, что весь этот зал просто не существовал, когда я последний раз посещал LVCC. Я решил сделать оборот вокруг него и затем заглянуть в Центральный зал, чтобы увидеть большие стенды, но замечаю большие трактора.

Они огромные, и только некоторые из них — трактора. Первый, что я увидел, — автономный самосвал, рассказали мне представители John Deere. У меня нет особых причин тут быть, но это здорово. Через сорок минут у меня уже полно фотографий с тракторами, мусоровозами и электрическим пожарным автомобилем. Я снова оказываюсь у начала пути и иду в Центральный зал в поисках роботов.

На CES всегда есть изюминка. Помню времена, когда смотрел демонстрации 3D-телевизоров. В этом году это роботы: как аппаратные, так и программные. Роботы, которые забирают носки, поднимаются по лестнице, предлагают общение или просто мило выглядят. Конечно, здесь и AI-роботы: искусственный интеллект встречается даже в телевизорах и очках.

Роботы не новость для CES, но нынешние модели кажутся способными делать что-то для нас, хотя надежность варьируется. Я наблюдал, как маленький робот свалился с стола, устремившись к моему коллеге. «Он прочный», — заверила его владелица. На мой взгляд, нет причин опасаться нынешнего поколения роботов.

Передвижение по Лас-Вегасу во время выставки — фирма CTA утверждает, что в этом году участников около 140 тысяч — все еще сложная задача. Десятилетие новаций в транспорте, похоже, не улучшило ситуацию. Я все так же хожу пешком между площадками, обходя пробки на дорогах и скопления в зонах выхода на такси.

Однажды я сажусь в Теслу с двумя участниками и спускаюсь в Vegas Loop. Это напоминает короткую поездку на Uber, немного футуристичную, и экономит мне длительную прогулку между залами. Впечатляет, наверное? Но все еще нет быстрого способа добраться от LVCC до The Venetian, и я сижу в автобусе, который ползет вперед 15 минут на одном перекрестке с полдюжиной циклов светофоров.

Снаружи конференц-центра, я обращаю внимание на изменения Лас-Вегаса за десятилетие. Туристы по-прежнему выстраиваются вдоль гондольной трассы уникального венецианского лицензианта, голос которого отдается с легким унынием, отражаясь от витрины Banana Republic. По-прежнему можно встретить людей, раздающих рекламные карточки для сомнительных увеселений, громко хлопающих ими, чтобы привлечь внимание.

Женщина на стойке ресепшн ресторана спрашивает: «Эллисон? Это ты?» когда я пролетаю мимо по дороге на встречу. На эту уловку я попадалась в прошлые годы пару раз, но теперь уже знаю, что она просто прочла имя с моего бейджа. Не позволяю себе сбиться с пути. В Вегасе внимание такое же ценное, как и настоящие деньги.

На бульваре появилось что-то новое, что невозможно не заметить: Сфера. Во время одной встречи в гостиничном люксе с видом на Сферу мы прерываемся, чтобы понаблюдать за анимацией, где инопланетянин пробивает стекло и вылезает наружу. Главным событием на второй день CES стало выступление Delta в Сфере (напоминается, что это не «the Sphere», а просто «Sphere»). Это первый случай, когда пространство используется для презентации на CES, и представление действительно впечатляет.

Delta использует огромный внутренний экран Сферы и другие эффекты как только можно. Самолет катится к зрителям, поворачивается, и порыв ветра будто от его двигателей обдувает зал. Позже самолет приземляется с трясущимися креслами, имитирующими посадку. В какой-то момент в воздухе распространяется сладкий аромат, представляющий собой лещина в кофе, привезенного водителем Uber Eats на мопеде. В представлении появился Том Брэди, но это прозвучало странно. Впрочем, обещанное зрелище было предоставлено.

К концу представления свет гаснет, и на экране появляется изображение Земли в виде огромного стеклянного шара, вращающегося на фоне витражей. Свет отражается от объекта, создавая иллюзию трехмерности. Хотя я точно знаю, что смотрю на плоский экран, мой мозг упорно считает, что перед мной находится гигантский шар. Даже пересматривая видео, я не могу поверить, что это всего лишь иллюзия. Понадобилось 15 лет, но, полагаю, я наконец-то увидел впечатляющий 3D-демонстрацию на CES.

Больше всего на этом CES меня поразила показушность всего происходящего. Я знаю, что это шоу, все называют это шоу. Мы говорим что-то вроде: «Хорошего шоу!» друг другу, находясь здесь. После многих лет посещений CES начинает восприниматься как череда заданий, которые нужно выполнять один за другим. Но прежде всего — это шоу. Нет акробатов, трюков, но оно все равно должно вызывать эмоции.

Как и в хорошем шоу на Стрипе, тут есть элементы фокуса. Кто-то за сценой управляет «автономным» роботом. Концептуальный автомобиль, так и не вошедший в производство. Большой стеклянный шар, который на самом деле просто множество пикселей на изогнутом экране. В любом случае, здесь есть начало, середина и конец — независимо от того, запомним ли мы их.

Детали этого CES, вероятно, со временем исчезнут из памяти, как и все остальные, но я запомню чувства, которые он вызвал, намного дольше. Даже для человека, видевшего множество таких мероприятий, оказывается, можно испытать некоторую долю удивления. Но я не собираюсь затаивать дыхание в ожидании выпуска какого-нибудь из этих концепт-каров.

Фотографии Эллисон Джонсон / The Verge

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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