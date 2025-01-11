Возвращение на CES после десятилетнего перерыва стало настоящим путешествием

Двенадцать лет назад я мог точно рассказать, что произошло на моей первой выставке CES и что случилось на третьей. Каждая поездка была как отдельная глава с началом, серединой и концом, четко отделенные друг от друга. Однако спустя 15 лет память о первых CES становится расплывчатой. Я помню, что пропустил рейс домой на первой выставке. Я видел много фотоаппаратов в начале и все меньше с каждым годом. Были командные ужины и ранние встречи, но вот в какой последовательности они проходили — уже не припомнить.

Что я точно помню о своих первых CES — у меня не было ни малейшего представления, чем я занимался. Это относится и ко второй, третьей и четвертой выставке в разной степени. Думаю, у меня был Pentax DSLR, который мне дал коллега. У меня был рабочий BlackBerry, и я, уверен, настаивал на том, чтобы носить красивые платья и неудобную обувь на вечерние мероприятия. Вначале не было Uber, и на такси у аэропорта можно было ждать около часа. Мы останавливались в MGM Grand, где в то время держали живых львов. Реклама

В этом году я прервал 11-летний перерыв и снова посетил CES, что дало мне уникальную возможность взглянуть на привычное событие новыми глазами. Мне было поручено бродить по выставочному залу, находить интересные вещи и размещать их на сайте, оставив смартфон на втором плане. Я подошел к этому серьезно: запланировал минимум встреч, загрузил CMS сайта на браузер телефона и надел удобную обувь для долгих переходов.

Первый день начинается в Западном зале, где Dunkin’ с быстрой очередью, много мест для сидения и розетками у кабинок. Это не вяжется с моими воспоминаниями о вечно загруженных зонах отдыха. Позже я понял, что весь этот зал просто не существовал, когда я последний раз посещал LVCC. Я решил сделать оборот вокруг него и затем заглянуть в Центральный зал, чтобы увидеть большие стенды, но замечаю большие трактора.

Они огромные, и только некоторые из них — трактора. Первый, что я увидел, — автономный самосвал, рассказали мне представители John Deere. У меня нет особых причин тут быть, но это здорово. Через сорок минут у меня уже полно фотографий с тракторами, мусоровозами и электрическим пожарным автомобилем. Я снова оказываюсь у начала пути и иду в Центральный зал в поисках роботов.

На CES всегда есть изюминка. Помню времена, когда смотрел демонстрации 3D-телевизоров. В этом году это роботы: как аппаратные, так и программные. Роботы, которые забирают носки, поднимаются по лестнице, предлагают общение или просто мило выглядят. Конечно, здесь и AI-роботы: искусственный интеллект встречается даже в телевизорах и очках.

Роботы не новость для CES, но нынешние модели кажутся способными делать что-то для нас, хотя надежность варьируется. Я наблюдал, как маленький робот свалился с стола, устремившись к моему коллеге. «Он прочный», — заверила его владелица. На мой взгляд, нет причин опасаться нынешнего поколения роботов.

Передвижение по Лас-Вегасу во время выставки — фирма CTA утверждает, что в этом году участников около 140 тысяч — все еще сложная задача. Десятилетие новаций в транспорте, похоже, не улучшило ситуацию. Я все так же хожу пешком между площадками, обходя пробки на дорогах и скопления в зонах выхода на такси.

Однажды я сажусь в Теслу с двумя участниками и спускаюсь в Vegas Loop. Это напоминает короткую поездку на Uber, немного футуристичную, и экономит мне длительную прогулку между залами. Впечатляет, наверное? Но все еще нет быстрого способа добраться от LVCC до The Venetian, и я сижу в автобусе, который ползет вперед 15 минут на одном перекрестке с полдюжиной циклов светофоров.

Снаружи конференц-центра, я обращаю внимание на изменения Лас-Вегаса за десятилетие. Туристы по-прежнему выстраиваются вдоль гондольной трассы уникального венецианского лицензианта, голос которого отдается с легким унынием, отражаясь от витрины Banana Republic. По-прежнему можно встретить людей, раздающих рекламные карточки для сомнительных увеселений, громко хлопающих ими, чтобы привлечь внимание.

Женщина на стойке ресепшн ресторана спрашивает: «Эллисон? Это ты?» когда я пролетаю мимо по дороге на встречу. На эту уловку я попадалась в прошлые годы пару раз, но теперь уже знаю, что она просто прочла имя с моего бейджа. Не позволяю себе сбиться с пути. В Вегасе внимание такое же ценное, как и настоящие деньги.

На бульваре появилось что-то новое, что невозможно не заметить: Сфера. Во время одной встречи в гостиничном люксе с видом на Сферу мы прерываемся, чтобы понаблюдать за анимацией, где инопланетянин пробивает стекло и вылезает наружу. Главным событием на второй день CES стало выступление Delta в Сфере (напоминается, что это не «the Sphere», а просто «Sphere»). Это первый случай, когда пространство используется для презентации на CES, и представление действительно впечатляет.

Delta использует огромный внутренний экран Сферы и другие эффекты как только можно. Самолет катится к зрителям, поворачивается, и порыв ветра будто от его двигателей обдувает зал. Позже самолет приземляется с трясущимися креслами, имитирующими посадку. В какой-то момент в воздухе распространяется сладкий аромат, представляющий собой лещина в кофе, привезенного водителем Uber Eats на мопеде. В представлении появился Том Брэди, но это прозвучало странно. Впрочем, обещанное зрелище было предоставлено.

К концу представления свет гаснет, и на экране появляется изображение Земли в виде огромного стеклянного шара, вращающегося на фоне витражей. Свет отражается от объекта, создавая иллюзию трехмерности. Хотя я точно знаю, что смотрю на плоский экран, мой мозг упорно считает, что перед мной находится гигантский шар. Даже пересматривая видео, я не могу поверить, что это всего лишь иллюзия. Понадобилось 15 лет, но, полагаю, я наконец-то увидел впечатляющий 3D-демонстрацию на CES.

Больше всего на этом CES меня поразила показушность всего происходящего. Я знаю, что это шоу, все называют это шоу. Мы говорим что-то вроде: «Хорошего шоу!» друг другу, находясь здесь. После многих лет посещений CES начинает восприниматься как череда заданий, которые нужно выполнять один за другим. Но прежде всего — это шоу. Нет акробатов, трюков, но оно все равно должно вызывать эмоции.

Как и в хорошем шоу на Стрипе, тут есть элементы фокуса. Кто-то за сценой управляет «автономным» роботом. Концептуальный автомобиль, так и не вошедший в производство. Большой стеклянный шар, который на самом деле просто множество пикселей на изогнутом экране. В любом случае, здесь есть начало, середина и конец — независимо от того, запомним ли мы их.

Детали этого CES, вероятно, со временем исчезнут из памяти, как и все остальные, но я запомню чувства, которые он вызвал, намного дольше. Даже для человека, видевшего множество таких мероприятий, оказывается, можно испытать некоторую долю удивления. Но я не собираюсь затаивать дыхание в ожидании выпуска какого-нибудь из этих концепт-каров.

Фотографии Эллисон Джонсон / The Verge

Источник: TheVerge