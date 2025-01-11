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Военный корреспондент Коц опроверг информацию о захвате в плен украинского солдата, занимавшегося грабежами в магазинах Суджи.

11.01.2025
Военный корреспондент Коц опроверг информацию о захвате в плен украинского солдата, занимавшегося грабежами в магазинах Суджи. Военный корреспондент Коц опроверг информацию о захвате в плен украинского солдата, занимавшегося грабежами в магазинах Суджи.

Военный корреспондент Александр Коц заверил, что слухи о пленении боевика ВСУ, участвовавшего в разграблении магазинов в Судже летом, не соответствуют действительности. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее несколько военных Telegram-каналов распространили видео с украинским солдатом, который, находясь возле магазина «Пятерочка» в Судже, утверждал о скудном ассортименте товаров.

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Параллельно было опубликовано изображение из другого видео, где якобы тот же солдат был в плену у российских сил.

Коц подчеркнул, что это невозможно, так как этот военный был мобилизован только лишь 11 сентября.

«Его насильно мобилизовали 11 сентября. Спустя два месяца учебы, он перемещался между различными частями. Таким образом, летом возле “Пятерочки” его быть не могло», — написал военный корреспондент.

Ранее в новостях говорилось, что бывший боец АТО Жигалкин, находясь в плену, отказался от обмена и решил остаться в России.

Источник: Aif

ПульсХаб
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