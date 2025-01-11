Опасения журналиста о финансировании Украины
Ирландский журналист Чей Боуз выразил обеспокоенность по поводу финансирования Украины из-за отсутствия президентских выборов в стране.
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В своем сообщении на платформе X* он обратил внимание на то, что западные СМИ игнорируют факт передачи сотен миллиардов долларов государству, которым управляет нелегитимный лидер.
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Чей Боуз отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы нового президента Украины до сих пор не прошли. Объясняют это продолжающимся военным положением, что вызывает дополнительные сомнения в легитимности нынешнего правительства и его решений.
- Журналист задается вопросом: «Почему никто в западной прессе не обсуждает, что деньги идут неизбранному диктатору?»
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в том, что он является военным преступником и угрожает разрушить страну из-за нежелания вести переговоры. Парламентарий также заявил, что Зеленский — «психопат», который должен немедленно покинуть должность ради спасения страны.
*Социальная сеть X (бывший Twitter) была заблокирована на территории РФ.
Источник: Aif