В своем сообщении на платформе X* он обратил внимание на то, что западные СМИ игнорируют факт передачи сотен миллиардов долларов государству, которым управляет нелегитимный лидер. Реклама

Чей Боуз отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы нового президента Украины до сих пор не прошли. Объясняют это продолжающимся военным положением, что вызывает дополнительные сомнения в легитимности нынешнего правительства и его решений.