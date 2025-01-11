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Артемьев и Платонов могут отправиться к МКС на кораблях Crew Dragon.

11.01.2025
Артемьев и Платонов могут отправиться к МКС на кораблях Crew Dragon. Артемьев и Платонов могут отправиться к МКС на кораблях Crew Dragon.

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Олег Платонов могут быть назначены в экипажи американских космических кораблей Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Максим Харламов, руководитель Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

По его словам, на данный момент Кирилл Песков проходит подготовку к полету на Dragon. Однако в будущем в экипаж могут быть включены такие космонавты, как Артемьев или Платонов. Платонов уже проходит предварительное ознакомление с программой, но окончательное решение будет принято межведомственной комиссией.

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Харламов подчеркнул, что при назначении космонавтов в экипажи учитывается множество факторов, включая психологическую совместимость между членами команды. Профессионально-психологическая комиссия Центра также вносит рекомендации, которые обязательно принимаются во внимание при выборе кандидатов.

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Источник: Aif

ПульсХаб
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