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Актёра «Улиц разбитых фонарей» Хропова провожали в последний путь аплодисментами.

11.01.2025
Актёра «Улиц разбитых фонарей» Хропова провожали в последний путь аплодисментами. Актёра «Улиц разбитых фонарей» Хропова провожали в последний путь аплодисментами.

Санкт-Петербург попрощался с известным российским актером Анатолием Хроповым. Артист ушел из жизни 6 января на 61-м году после борьбы с раком.

Журналист и блогер Феликс Грозданов опубликовал в социальных сетях фотографии из крематория и отметил, что по традиции актер был проводим аплодисментами.

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Анатолий Хропов был выпускником ЛГИТМиК и в течение своей карьеры играл на сценах театров Ленинского комсомола и Ленсовета. Его часто можно было увидеть в популярных сериалах, таких как «СашаТаня», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Литейный», «Папины дочки», «Закон и порядок», «Невский» и «Крылья империи».

Ранее сообщалось, что в последний год жизни Анатолий Хропов из-за тяжелой болезни был вынужден отказываться от новых ролей.

Источник: Aif

ПульсХаб
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