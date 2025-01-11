Актёра «Улиц разбитых фонарей» Хропова провожали в последний путь аплодисментами.

Санкт-Петербург попрощался с известным российским актером Анатолием Хроповым. Артист ушел из жизни 6 января на 61-м году после борьбы с раком.

Журналист и блогер Феликс Грозданов опубликовал в социальных сетях фотографии из крематория и отметил, что по традиции актер был проводим аплодисментами. Реклама

Анатолий Хропов был выпускником ЛГИТМиК и в течение своей карьеры играл на сценах театров Ленинского комсомола и Ленсовета. Его часто можно было увидеть в популярных сериалах, таких как «СашаТаня», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Литейный», «Папины дочки», «Закон и порядок», «Невский» и «Крылья империи».

Ранее сообщалось, что в последний год жизни Анатолий Хропов из-за тяжелой болезни был вынужден отказываться от новых ролей.

Источник: Aif