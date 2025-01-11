Актриса Литвинова, переехавшая в Париж, распродает свои вещи.

Переехавшая в Париж российская актриса Рената Литвинова, как сообщает Telegram-канал Mash, решила продать свои вещи.

Причины продажи

Как указывает издание, предположительно, Литвинова приняла это решение из-за трудностей с финансами, необходимых для жизни в столице Франции. В распродаже представлены её костюмы, пиджаки, юбки, жакеты, брюки, тренчи, плащи и другие вещи. Реклама

Стоимость и скидки

Вначале общая стоимость вещей составляла 8 478 014 рублей. Однако вскоре цены были снижены — скидки на позиции варьировались от 7% до 72%. В результате этого общей стоимость стала равна 6 280 400 рублей.

Предыдущие продажи

Ранее Литвинова также предлагала к продаже свои рисунки, книгу и фотоальбомы с автографами.

Недавние события

В декабре 2024 года, покинувшая Россию Литвинова вновь оказалась в центре внимания, когда её заметили в Москве во время фотосессии в Столешниковом переулке.

Источник: Aif