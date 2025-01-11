Аккаунты в соцсетях у зумеров и миллениалов — лёгкая мишень, и это неудивительно

Молодежь в зоне риска из-за кибератак

Исследование, проведенное компанией Yubico, показало, что пароли пользователей из поколений Z и миллениалов подвержены взлому так же, как и у других групп. Реклама

Основные данные исследования:

47% представителей поколения Z и 46% миллениалов заявили, что их пароли в социальных сетях были скомпрометированы.

Несмотря на это, 63% из 20,000 опрошенных уверены в мерах кибербезопасности, защищающих их личную информацию.

70% респондентов сообщили, что они подвергались кибератакам в течение последнего года, что говорит о недостаточной осведомленности и образованности в области кибербезопасности.

40% опрошенных не получали никакого обучения по кибербезопасности на рабочем месте.

Отношение поколения Z и миллениалов к кибербезопасности на рабочем месте:

Почти половина респондентов больше заботится о защите своих личных данных, чем о данных компании.

58% опрошенных выражают беспокойство по поводу увеличивающейся роли ИИ в кибератаках.

Методы аутентификации по мнению Yubico:

Исследование подчеркивает необходимость использования альтернативных методов аутентификации на рабочем месте. Всего 21% работников используют мобильные приложения для аутентификации. Yubico продвигает использование решений MFA без паролей, таких как программные ключи доступа и физические ключи безопасности.

Дерек Хансон, вице-президент Yubico, отмечает, что ключи безопасности упрощают пользовательский опыт и уменьшают сложности, связанные с запоминанием сложных паролей, что особенно полезно в корпоративной среде, где сотрудники работают с множеством учетных записей.

Заключение:

Внедрение новых технологий, таких как аппаратные ключи безопасности и ключи доступа, будет играть ключевую роль в защите цифровых идентичностей и обеспечении безопасности систем и услуг, которыми мы пользуемся ежедневно. Несмотря на это, 39% респондентов все еще считают, что традиционная комбинация имени пользователя и пароля является самым надежным методом аутентификации.

Источник: TechRadar