Лже-обнаружения угроз становятся ловушкой для специалистов по безопасности

Выявление вредоносного ПО, маскирующегося под решение для уязвимости Windows

Обнаружено вредоносное ПО, выдающее себя за решение для критической уязвимости Windows.

Это ПО крадет важную информацию системы.

Подобные атаки часто проводят на уровне государств.

Киберпреступники нацелились на исследователей безопасности с помощью поддельных решений, пытаясь заразить их компьютеры вредоносным ПО, крадущим информацию, предупреждают эксперты. Реклама

Компания по кибербезопасности Trend Micro обнаружила новую кампанию, в рамках которой злоумышленники публикуют решение для популярной уязвимости, чтобы привлечь внимание специалистов в области кибербезопасности.

Исследователи загружают это решение для анализа и вместо него получают вредоносное ПО.

Кража важной информации

В данном случае злоумышленники рекламировали модификацию легитимного PoC для LDAPNightmare, уязвимость была обнаружена ранее и включала две уязвимости. Уязвимость имеет высокий уровень опасности и позволяет удаленно выполнять код через Windows.

В своем отчете представители Trend Micro сообщили, что обе уязвимости были признаны весьма значительными из-за широкого использования LDAP в среде Windows. Исправление данных уязвимостей было выпущено через обновление, выпущенное в декабре.

В поддельном решении злоумышленники заменили некоторые легитимные файлы исполняемым файлом “poc.exe”, который использует скрипт PowerShell для запуска другого скрипта, ворующего данные с компьютера.

Вот что ворует это вредоносное ПО:

Информация о ПК

Список процессов

Списки каталогов (Загрузки, Последние, Документы и Рабочий стол)

IP-адреса сетей

Сетевые адаптеры

Установленные обновления

Подобные атаки не являются новыми. Злоумышленники неоднократно применяли такие же тактики в прошлом. Эти атаки часто связаны с государственными структурами, которые пытаются получить важные сведения о кибербезопасности крупных технологических компаний и других организаций.

Источник: TechRadar