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Лже-обнаружения угроз становятся ловушкой для специалистов по безопасности

10.01.2025
Microsoft предупреждает: ведущие файлообменники захватывают для почтовых афер. Microsoft предупреждает: ведущие файлообменники захватывают для почтовых афер.

Выявление вредоносного ПО, маскирующегося под решение для уязвимости Windows

  • Обнаружено вредоносное ПО, выдающее себя за решение для критической уязвимости Windows.
  • Это ПО крадет важную информацию системы.
  • Подобные атаки часто проводят на уровне государств.

Киберпреступники нацелились на исследователей безопасности с помощью поддельных решений, пытаясь заразить их компьютеры вредоносным ПО, крадущим информацию, предупреждают эксперты.

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Компания по кибербезопасности Trend Micro обнаружила новую кампанию, в рамках которой злоумышленники публикуют решение для популярной уязвимости, чтобы привлечь внимание специалистов в области кибербезопасности.

Исследователи загружают это решение для анализа и вместо него получают вредоносное ПО.

Кража важной информации

В данном случае злоумышленники рекламировали модификацию легитимного PoC для LDAPNightmare, уязвимость была обнаружена ранее и включала две уязвимости. Уязвимость имеет высокий уровень опасности и позволяет удаленно выполнять код через Windows.

В своем отчете представители Trend Micro сообщили, что обе уязвимости были признаны весьма значительными из-за широкого использования LDAP в среде Windows. Исправление данных уязвимостей было выпущено через обновление, выпущенное в декабре.

В поддельном решении злоумышленники заменили некоторые легитимные файлы исполняемым файлом “poc.exe”, который использует скрипт PowerShell для запуска другого скрипта, ворующего данные с компьютера.

Вот что ворует это вредоносное ПО:

  • Информация о ПК
  • Список процессов
  • Списки каталогов (Загрузки, Последние, Документы и Рабочий стол)
  • IP-адреса сетей
  • Сетевые адаптеры
  • Установленные обновления

Подобные атаки не являются новыми. Злоумышленники неоднократно применяли такие же тактики в прошлом. Эти атаки часто связаны с государственными структурами, которые пытаются получить важные сведения о кибербезопасности крупных технологических компаний и других организаций.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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